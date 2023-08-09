Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu için Bakü'ye gitti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı için Bakü'ye hareket etti. Sakat ve cezalı oyuncular kadroda yer almadı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçı için Bakü'ye gitti.

UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü ile mücadele edecek. Yarın TSİ 20.00'de Bakü Neftçi Arena'da oynanacak maç öncesinde siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareket etti. Siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ile cezalı Arthur Masuaku yer almadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü maçı kadrosuna şu isimleri dahil etti: "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut."