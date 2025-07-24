Beşiktaş maçı öncesi Ukraynalı spikerin öğrendiği Türkçe kelimeler dikkat çekti

Beşiktaş maçı öncesi Ukraynalı spikerin öğrendiği Türkçe kelimeler dikkat çekti
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Beşiktaş maçı öncesi Ukraynalı spikerin öğrendiği Türkçe kelimeler dikkat çekti
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Shakhtar Donetsk spikeri Daria Bondar'ın öğrendiği bazı Türkçe kelimeler sosyal medyada dikkat çekti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

KARŞILAŞMA 21:00'DE BAŞLAYACAK

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi tur için avantaj yakalamanın peşinde.

UKRAYNALI SPİKERİN ÖĞRENDİĞİ KELİMELER DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan karşılaşma öncesi Shakhtar Donetsk spikeri olan Daria Bondar'ın öğrendiği bazı Türkçe kelimeler sosyal medyada dikkatleri çekti. Ukrayna ekibi ile birlikte Türkiye'ye gelen Daria Bondar'ın ''Merhaba, arkadaş, günaydın, afiyet olsun, seni seviyorum, kıskanç'' kelimelerini Türkçe söylediği görüldü. Ukraynalı spiker, bu görüntülerle büyük beğeni topladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Beşiktaş maçı öncesi Ukraynalı spikerin öğrendiği Türkçe kelimeler dikkat çekti

Ukraynalı spikerin öğrendiği Türkçe kelimeler dikkat çekti
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