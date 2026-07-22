Beşiktaş Avrupa'da sezonu açıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Perşembe günü Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Rövanş ise 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak.

Siyah-beyazlı ekip, Midtjylland'ı elemesi durumunda bir sonraki turda Norveç ekibi Tromsö ile Çekya temsilcisi Hradec Kralove arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

'Taraftarlar ligi istiyor'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa'da yollarına hangi turnuva olursa olsun devam etmek istediklerini söyledi.

Maç öncesinde basın toplantısında konuşan Italiano, "Avrupa'da kalmak önemli ama ligin de ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Taraftarlar ligi istiyor, Kulüp ligi istiyor. Hepimiz ligde başarılı olmak istiyoruz ama şu andaki hedefimiz tamamen yarınki maç" dedi.

Rakibi "güçlü ve iyi bir takım" olarak nitelendiren Italiano, "Biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz. İyi anlamda yarın bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Beşiktaş'ın hazırlık kampı performansı nasıl?

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, takımın başındaki ilk resmi maçına çıkacak.

Sezon öncesinde altı hazırlık maçına çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda iki galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı.

Beşiktaş, sezon öncesi kampında oynadığı altı hazırlık maçını ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Gyirmot'u 2-1 ve SV Mattersburg'u 1-0 mağlup ederken, MTE 1904 KFT ile golsüz, Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kaldı. Widzew Lodz'a 2-0 yenilen Beşiktaş, kampın son karşılaşmasında ise Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.

Bu maçlarda rakip fileleri altı kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde yedi gol gördü.

Yeni transferler oynayacak mı?

Beşiktaş'ta yeni transfer Leandro Trossard izinli olması; Felix Uduokhai geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunması ve Wilfred Ndidi de sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta kadroya yeni dahil olan kaleciler Alexander Nübel ve Doğan Alemdar ile sol bek Kassoum Ouattara, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı maç kadrosunda yer alacak.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy