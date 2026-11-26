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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki 8 maç tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 5. haftasında TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Beşiktaş, Gürcistan'da karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 yendi. Hapoel Beer-Sheva'nın golü, Javon East'ten geldi. Siyah-beyazlılar, ligde 5 hafta sonunda 10 puana ulaştı.

Bournemouth, Celta Vigo'yu deplasmanda Alvaro Rodriguez ve Rayan'ın golleriyle 2-1'lik skorla geçerek 5'te 5 yaptı. Iago Aspas'ın golü, ev sahibi ekip için yeterli olmadı.

Benfica'yı ağırlayan Viktoria Plzen, Patrik Hrosovsky, Prince Adu ve Christophe Kabongo'nun (2) golleriyle 4-0 kazanarak günün sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

Olympiakos deplasmanında 2-0 geriye düşen Milan ise 4-2 galip gelmeyi başardı. Olympiakos'un gollerini Mike Maignan (kendi kalesine) ve Jota Silva, Milan'ın gollerini ise Omari Hutchinson, Alphadjo Cisse, Christian Pulisic ve Diego Moreira kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Celta Vigo (İspanya)-Bournemouth (İngiltere): 1-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Olimpik Marsilya (Fransa)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-0

Olympiakos (Yunanistan)-Milan (İtalya): 2-4

Salzburg (Avusturya)-Ararat Armenia (Ermenistan): 2-0

Union Saint Gilloise (Belçika)-Lech Poznan (Polonya): 2-2

Viktoria Plzen (Çekya)-Benfica (Portekiz): 4-0

Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 2-1

Kaynak: AA