Beşiktaş U19: 1-1 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş U19: 1-1

Demirören Haber Ajansı - İlyas Kaplan - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş U19: 1-1

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Ahmet Ulu, Selahattin Ak, Oğuzhan Bahçıvan KAYSERİSPOR U19: Ali Özdoğan - Talha Karataş, Eren Arıkan (Dk. 77 Enes Koçoğşu), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin (Dk. 68 Eray Özbek), Hayrullah Erkip, Kürşat Babamoğlu (Dk.

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Ahmet Ulu, Selahattin Ak, Oğuzhan Bahçıvan

KAYSERİSPOR U19: Ali Özdoğan - Talha Karataş, Eren Arıkan (Dk. 77 Enes Koçoğşu), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin (Dk. 68 Eray Özbek), Hayrullah Erkip, Kürşat Babamoğlu (Dk. 77 Seyitcem Gökberk), Etham Balcı, Emincan Uysal (Dk. 5 Tolun Orhun),  Berkan Aslan (Dk. 77 A.Kağan)

BEŞİKTAŞ U19:   Göktuğ Baytekin - Burak Selver, Badra Cisse, Egemen Tutar, Efe Can, Berkay Kençtemur (Dk. 46 Cemal Azad) (Dk. 87 Görkem Efe), Necati Bilgiç, Berkay Vardar (Dk. 90+2 Abdulmecid Dönmez), Emirhan Delibaş, Semih Kılıçsoy, Koray Yağcı (Dk. 77 Kadircan Bilikli)

GOLLER: Dk. 88 Bilal Ceylan ( Kayserispor ) Dk. 74 Koray Yağcı (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 3 Ali Özdoğan ( Kayserispor U19)

U19 Süper Ligi 32'nci haftasında sahasında oynanan maçta Kayserispor U19, Beşiktaş U19 ile 1-1 berabere kaldı.


- Kayseri

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Ali Özdoğan, Kayserispor, Ahmet Ulu, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title