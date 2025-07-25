Beşiktaş tribünlerini ikiye bölen tezahürat

Beşiktaş tribünlerini ikiye bölen tezahürat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Beşiktaş'ta bazı taraftarlar, maçın son anlarına 3-1 geride girilmesinin ardından Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu. Ancak bu tezahürat, tribünlerde ikiye bölündü. Bazı taraftarlar tezahüratı ıslıkladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlıların golleri Tammy Abraham ve Joao Mario'dan geldi.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşısında maçın son anlarına 3-1 geride girmesinin ardından bazı taraftarlar, Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu. Beşiktaş tribünlerinde bazı taraftarlar ise bu tezahürata ıslıkla tepki gösterdi.

RÖVANŞ 31 TEMMUZ'DA

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, tur şansını 31 Temmuz Perşembe akşamı oynanacak rövanş karşılaşmasına bıraktı. Rövanş karşılaşması önümüzdeki hafta perşembe günü saat 21:00'de başlayacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti

Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı

"Bu kadar zulüm olur mu" derken daha kötüsüne tanık oluyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.