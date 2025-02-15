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Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Etti

Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi. Beşiktaş'ın gollerini Rafa Silva ve Batagov'un kendi kalesine attığı golle elde etti. Maçta önemli anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Felix Uduokhai'in pasında Masuaku sol çaprazda topla buluşurken, pasını ceza sahası içerisindeki Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

65. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Ciro Immobile, pasını Rashica'ya aktardı. Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert ortasında Batagov'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

68. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu alan Rafa Silva kale önüne koşu yapan Immobile'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

72. dakikada savunmadan topu kazanarak ceza yayına ilerleyen Simon Banza'nın sert vuruşunda top az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

76. dakikada Zubkov'un pasında Malheiro sağ çaprazdan hızla ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Altıpas önünde topu kontrol eden Danylo Sikan'ın vuruşunda kale önünde meşin yuvarlak savunmadan döndü.

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Murat Ergin Gözütok

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain (Amir Hadziahmetovic dk. 61), Gedson Fernandes, Milot Rashica (Ernest Muçi dk. 78), Rafa Silva (Tayyip Talha Sanuç dk. 84), Joao Mario, Ciro Immobile (Semih Kılıçsoy dk. 77)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Keny Arroyo, Fahri Ay, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arsenii Batagov, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Ozan Tufan (Oleksandr Zubkov dk. 66), Edin Visca, Muhammed Cham (John Lundstram dk. 66), Danylo Sikan (Enis Destan dk. 87), Simon Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Tim Jabol-Folcarelli, Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Simon Banza (dk. 17) (Trabzonspor), Rafa Silva (dk. 53), Batagov (dk. 65 k.k.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Masuaku (Beşiktaş), John Lundstram, Edin Visca (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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