Beşiktaş-Trabzonspor Maçı Kadroları Belli Oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, ligin 23'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybedilen maçın 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan ve Colley'in yerine Mert Günok, Umut Meraş, Amartey ve Semih Kılıçsoy'u 11'de sahaya sürdü.

Geçtiğimiz hafta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Mert Günok'a eldivenleri yeniden teslim eden Fernando Santos, savunma hattını; Svensson, Necip Uysal, Zaynutdinov ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta alanda Amartey, Gedson ve Rashica'yı sahaya süren Santos, sağ kanatta Ghezzal, sol kanatta ise Cenk Tosun'u görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Semih Kılıçsoy oldu.

MERT GÜNOK, UMUT MERAŞ VE SEMİH KILIÇSOY 1 MAÇ ARADAN SONRA

Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor karşılaşmasında Mert Günok sarı kart cezası, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy ise sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Sakatlıklarını atlatan Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy'un yanı sıra cezasını tamamlayan Mert Günok, 1 maçlık aranın ardından ilk 11'de görev aldı.

AMARTEY 7 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekibin Ganalı oyuncusu Daniel Amartey, 7 maç sonra bir mücadeleye ilk 11'de başladı. Son olarak Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda 2-1 kazanılan Hatayspor maçında görev alan Amartey, daha sonra Afrika Uluslar Kupası'nda görev yapmak için Gana Milli Takımı'na gitti. Bu sürede ligde 5, kupada ise 1 maç kaçıran Amartey, geçtiğimiz hafta Sivasspor mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu. Tecrübeli oyuncu böylece 7 maç sonra bir karşılaşmada 11'de görev aldı.

AMARTEY VE UMUT MERAŞ'A TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Amartey ve Umut Meraş'a ıslıklarla tepki gösterdi. Mücadele öncesinde stadyumda 11'ler anons edilirken Amartey ve Umut Meraş'ın ismi söylediğinde taraftarlar iki ismi ıslıklayarak protesto etti. Bir kısım taraftar ise alkışlarla destek oldu.

TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta iç sahada 3-2 kaybedilen Kasımpaşa maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Fernandez ve Fountas'ın yerlerine Denswill ve Trezeguet'i 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswill ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta alanda Berat Özdemir, Mendy ve Bardhi üçlüsünü bozmayan Avcı; sağ kanatta Visca, sol kanatta ise Trezeguet'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın ileri uçtaki tercihi ise Enis Destan oldu.

TREZEGUET 7 MAÇ SONRA 11'DE

Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, 7 maç sonra 11'e döndü. Ligde son olarak 19'uncu haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında 11'de oynayan tecrübeli kanat oyuncusu, daha sonra Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almış ve 6'sı lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç takımdan ayrı kalmıştı. Trezeguet yaklaşık 1 aylık aranın ardından bordo-mavili formayla bir karşılaşmada görev aldı.