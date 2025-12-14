Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş, 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlı futbolcu El Bilal Toure kırmızı kart gördü Malili futbolcu, Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan'ın arkadan bileğine bastı. Maçın VAR hakemi Alper Çetin, hakem Ali Şansalan'ı pozisyonu izlemek için VAR'a çağırdı. Şansalan, pozisyonu izlemesinin ardından El Bilal Toure'yi kırmızı kartla cezalandırdı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

HAKEME BÜYÜK TEPKİ

Gördüğü kırmızı kartın ardından El Bilal Toure, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterdi. Golcü oyuncu uzun süre saha kenarından çıkmadı.

İşte o pozisyon:

Görüntü: beIN Sports