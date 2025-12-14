Haberler

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı
Güncelleme:
Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta siyah-beyazlı oyuncu El Bilal Toure, rakibi Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından VAR uyarısı sonrası kırmızı kart gördü.

  • Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, Trabzonsporlu Ozan Tufan'ın bileğine bastığı için kırmızı kart gördü.
  • Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta 10 kişi kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş, 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlı futbolcu El Bilal Toure kırmızı kart gördü Malili futbolcu, Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan'ın arkadan bileğine bastı. Maçın VAR hakemi Alper Çetin, hakem Ali Şansalan'ı pozisyonu izlemek için VAR'a çağırdı. Şansalan, pozisyonu izlemesinin ardından El Bilal Toure'yi kırmızı kartla cezalandırdı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

HAKEME BÜYÜK TEPKİ

Gördüğü kırmızı kartın ardından El Bilal Toure, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterdi. Golcü oyuncu uzun süre saha kenarından çıkmadı.

İşte o pozisyon:

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldıGörüntü: beIN Sports

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSedat A.:

Tuhaf FB yapınca faul bile vermediler. GS oyuncusun ayağı ezilir mağdur FB olur. FENERASYON ve kötülük mayısta yine İYİLİĞE yenilecek.İyiler yine kazanacak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title