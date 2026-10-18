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Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanı hazırlıklarını tamamlayıp bugün Trabzon'a gidiyor

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Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanı hazırlıklarını tamamlayıp bugün Trabzon'a gidiyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı; siyah-beyazlılar karşılaşma için bugün Trabzon'a gidecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, karşılaşma için bugün Trabzon'a gidecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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