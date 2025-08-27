Beşiktaş, Tiago Djalo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattı

Beşiktaş, Tiago Djalo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattı
Güncelleme:
Beşiktaş, İtalyan Kulübü Juventus'tan transfer ettiği Portekizli stoper Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig devi Beşiktaş, Juventus'tan Portekizli stoper Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Nihai transferi hususunda Juventus ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ

Sporting Lizbon altyapısından yetişen Djalo, Ocak 2019'da 18 yaşındayken 1 milyon avro bedelle İtalya'nın Milan takımına transfer oldu. Aynı yılın ağustos ayında Fransa temsilcisi Lille'e giden Portekizli stoper, Ocak 2024'te İtalya'ya Juventus formasıyla döndü.

SEZON PERFORMANSI

Porto'da geçen sezon kiralık forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 17 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

kolum, KANAT’ım kalkmıyor başkan. Sen koş diyorsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
