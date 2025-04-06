Beşiktaş, TFF'ye savaş açtı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu için harekete geçiyor. TFF'nin son dönemde aldığı kararlardan memnun olmayan siyah-beyazlılarda başkan Adalı, önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

MEMNUN OLMAYAN BAŞKANLARLA GÖRÜŞECEK

HT Spor'un haberine göre; Serdal Adalı, önümüzdeki günlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminden memnun olmayan kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek. Bu görüşmelerde, son dönemde alınan kararlardan duyulan rahatsızlıklar paylaşılacak ve yeni sezon öncesinde mevcut TFF'ye karşı yapılabilecek hamleler masaya yatırılacak. Yabancı hakem kararının ardından istifaya çağrılan TFF'nin değişimi, Beşiktaş'ın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

NELER YAŞANDI?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray ile oynanan derbiye yabancı hakem atanmasını istemiş ancak bu talebi TFF tarafından reddedilmişti. Adalı, dev maça Yasin Kol'un atanmasının ardından Federasyonu sert bir dille eleştirmişti. Siyah-beyazlıların başkanı, bu kararın ardından yaptığı basın toplantısında, "Türk insanının hafızasına futbolda yaşanan skandallarla kazınan bir önceki federasyon başkanından en ufak bir farkı olmadığını gösteren şimdiki başkan derhal istifa etmelidir. Hakemleri stadyumun soyunma odasına kilitleyip tehdit eden insanların Türk futbolunun sorunlarını çözmelerini beklemek hayalcilikten öteye gitmez" demişti. Serdal Adalı, bu sözlerinin ardından 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası almıştı.