Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: 'Herkesi Yenebilecek Güçteyiz'

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekip; yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya büyük saygı duyduğunu dile getiren Ole Gunnar Solskaer, "Bu maç, derbi maçı. Ole'ye karşı Jose olmayacak. Bu maç Fenerbahçe – Beşiktaş maçı olacak. Maçın skoruna oyuncular karar verecek. Jose Mourinho'ya büyük bir saygım var. Kendisi çok başarılı, yaptıklarına çok büyük saygım var. Teknik direktör olarak onun kadar fazla başarıya sahip olan çok fazla teknik direktör yok. Kariyeri çok iyi. Böyle bir maç için, derbi için hazırlanıyorum" diye konuştu.

'UMARIM PAULİSTA VE EMİRHAN HAZIR OLUR'

Derbi öncesinde takımdaki eksik isimlerle ilgili bilgiler veren Solskjaer, "Bugün Paulista ve Emirhan antrenmana çıkmayacak. Uduokhai ilk kez antrenmanlarda yer alıyor. Kendisini hazır olacağını düşünmüyorum. Umarım Paulista ve Emirhan hazır olur. İkisinden de emin değilim. Süreç gösterecek. Teknik direktör olarak bu tarz durumlarla başa çıkmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması, diğer oyunculara da oynama imkanı getiriyor" şeklinde konuştu.

'HERKESİ YENEBİLECEK GÜÇTEYİZ'

Ligde herkesin herkesi yenebildiğine dikkat çeken Norveçli teknik adam, "Her maç yukarı çıkmak için bir fırsattır. Her takımın, her maçı kazanma şansı var. Her takım, herkesi yenebiliyor. Bizim takımımız açısından bunu söyleyebilirim. Biz herkesi yenebilecek güçteyiz. İyi hazırlanıyoruz. Bazen keşke futbolcu olsam diyorum. Bu tür büyük maçlarda futbolcu olmak çok güzel. Hoca yerine oyuncu olsam çok daha iyi olur. Çünkü bu tarz maçlara dair çok fazla tecrübem var. Bu tarz derbi maçları çok güzel günler olur. Futbolun en iyi günleri olur. Umarım elimizden gelenin en iyisini yaparız. Umarım en iyi şekilde oynayıp, galibiyeti alacak futbolu oynayıp, yeterli seviyede futbol oynarız" ifadelerini kullandı.

'OYUNCU GRUBU İYİ BİR ATMOSFERDE VE KENDİLERİ SAVAŞACAKLAR'

Oyuncularının sonuna kadar savaşacağını belirten Solskjaer, şöyle konuştu:

"Hedefimiz olan üçüncülük için çok iyi hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz 5 maç kaldı. Bu 5 maçtan birisi de Fenerbahçe maçı. Atmosferimiz çok iyi. Oyuncu grubu, iyi bir atmosferde ve kendileri savaşacaklar bunu biliyorum. Tabiri caizse bu maçlarda hayatları için savaşıyorlar. Büyük maç. Bu tür maçların atmosferi her zaman çok iyi olur. Umarım her oyuncumuz yüzde yüzüne yakışacak şekilde savaşacak."

'KİM İYİYSE, KİM HAZIRSA ONLARA GÖRE BİR TAKIM KURACAĞIZ'

Oyuncuların durumuna göre derbi maçın kadrosuna karar vereceğini belirten Ole Gunnar Solskjaer, "Bu maça ve kalan son 5 maçımıza hazırlanıyoruz. Her maç farklıdır, her maçın hikayesi farklıdır. Her maçta farklı sistem uygulanabilir. Belki 1, 2 tane defans oyuncusuyla maça çıkarım. Hafta sonuna bakacağız. Bu kadarımızı hafta sonu vereceğiz. Bazı oyuncularımız sakat. Kim iyiyse, kim hazırsa onlara göre bir takım kuracağız" dedi.

'İYİ SAVUNMA YAPMAK ZORUNDAYIZ Kİ İYİ GEÇİŞ HÜCUMLARI YAPABİLELİM'

Fenerbahçe karşısında iyi savunma yapmaları gerektiğini belirten Solskjaer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Fenerbahçe de aslında geçiş oyununda belki de en çok gol atan takım. O konuda iyiler. Biz iyi savunma yapmak zorundayız ki iyi geçiş hücumları yapabilelim. Bunun için Fenerbahçe'yi de durdurmamız gerekiyor. Çok iyi orta açan oyuncuları var. Ortalarını kesmemiz gerekiyor. Bu ortaları kestiğimiz an bizim için avantajlı olacak. Ama en önemlisi bir şeyden eminim, çok fazla koşacağız. Koşan bir takım göreceksiniz. Herkesin enerjisi bitene kadar koşacağını biliyorum bu maçta."