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Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor

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Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fernando Santos öncesinde de gündeme gelen ve görüşme gerçekleştirilen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile büyük ölçüde anlaştı. Solskjaer, son olarak efsanesi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı çalıştırmıştı.

Kötü geçen sezonu kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmayı hedefliyor. Takımın başına bu hedefe uygun bir ismi getirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, uzun süredir aradığı teknik direktörü buldu.

SOLSKJAER'DE MUTLU SON

Uzun süredir teknik direktör arayışları sürdüren Beşiktaş, mutlu sona çok yakın. ESPN'in haberine göre siyah beyazlılar, Manchester United efsanesi Ole Gunnar Solskjaer ile büyük ölçüde anlaştı.

Beşiktaş, teknik direktörlük için Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştı

SANTOS ÖNCESİ DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

siyah-beyazlılar, Norveçli çalıştırıcı ile Fernando Santos'u getirmeden önce görüşme gerçekleştirmişti ancak anlaşma sağlanamamıştı. Kartal, bu kez tecrübeli ismi ikna etmeye çok yaklaştı.

4. TAKIMI OLACAK

51 yaşındaki teknik adam, Molde, Cardiff City Manchester United'da görev yapmıştı. Solskjaer, Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse teknik direktörlük kariyerinde 4. takımı çalıştırmış olacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Karaşal:

Maşallah lige bak premier lige döndü. Desene bu sene bütün avrupa okan buruğu konuşacak :))

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Nuri Aga:

Ya bırakın yabancıyı getirin Sergeni yaw. Son 17 yıldır yabancılar hiç şampiyon olmamışlar...

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Ramazan Bezci:

Beşiktaş

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