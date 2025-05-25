Beşiktaş Taraftarından Şampiyon Gibi Karşılama

Beşiktaş Taraftarından Şampiyon Gibi Karşılama
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Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçı öncesi takım otobüsüne sevgi gösterilerinde bulundu ve futbolcuları coşkuyla karşıladı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi takımlarını adeta şampiyon gibi karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sezonun son iç saha müsabakasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan takım otobüsü, maç öncesi her zamankinden farklı olarak Barbaros Meydanı ve Ağaçlı Yol güzergahını kullanarak Tüpraş Stadyumu'na ulaştı. Beşiktaş taraftarı da sezonun son iç saha müsabakası olması sebebiyle Barbaros Meydanı'nda toplanarak, güzergah boyunca siyah-beyazlı kafileye eşlik etti. Sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Tüpraş Stadyumu'na geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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