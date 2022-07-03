Beşiktaş'tan TFF'ye tesis teşekkürü Beşiktaş Kulübü, futbol takımının kamp çalışmaları için Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni açan Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) teşekkür etti. Beşiktaş Kulübü, futbol takımının kamp çalışmaları için Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni açan Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) teşekkür etti. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, "BJK Nevzat Demir Tesisleri'mizin bakımda olduğu dönemde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni futbol A takımımıza açan ve takımımızın İstanbul etabı kamp dönemi çalışmalarına imkan sağlayan Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür ederiz." denildi. AA / Emrah Oktay - Spor Hasan Doğan Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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