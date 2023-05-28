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Beşiktaş'tan sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi! Şenol Güneş ile küllerinden doğacak

Spor Haberleri

Trabzonspor'da kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak Yusuf Yazıcı için Beşiktaş devrede. Şenol Güneş, bonservisi Lille'de olan milli futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Trabzonspor'da 2. döneminde beklentilerin çok altında kalan Yusuf Yazıcı için Beşiktaş harekete geçti. Sezon sonunda kiralık olarak top koşturduğu bordo-mavili takımdan ayrılacak olan yıldız futbolcu, rotayı İstanbul'a kırabilir.

Akşam'da yer alan habere göre, bonservisi Lille'de olan ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı, sezonun sona ermesiyle birlikte bordo-mavililere veda edecek. Milli futbolcu için Beşiktaş devrede.

Beşiktaş'tan sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi! Şenol Güneş ile küllerinden doğacak

Yusuf Yazıcı ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Lille, futbolcunun ayrılmasına sıcak bakıyor. Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği milli yıldızın yeni sezonda Beşiktaş formasını giymesi bekleniyor.

Beşiktaş'tan sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi! Şenol Güneş ile küllerinden doğacak

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor formasıyla bu sezon 20 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com - Spor

Yusuf Yazıcı Trabzonspor Beşiktaş Spor Haberler

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