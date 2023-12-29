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Beşiktaş'tan iptal edilen Süper Kupa finali çağrı: Kapımız açık

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Suudi Arabistan'da başkenti Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa finali, Fenerbahçe ve Galatasaylı futbolcuların ısınmaya Atatürk tişörtüyle çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iptal oldu. Bunun üzerine Beşiktaş kulübü, maçın kendi statlarında oynanmasını teklif ederek, "Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Suudi Arabistan'da başkenti Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal olması sonrası maçın kendi stadlarında oynanması için çağrıda bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SÜPER KUPA FİNALİ İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı ve maç iptal edildi.

Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Kapımız açık

BEŞİKTAŞ: KAPIMIZ AÇIK

Bunun üzerine Beşiktaş kulübü, maçın kendi statlarında oynanması çağrısında bulundu. Kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz."

Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Kapımız açık

Kaynak: Haberler.com / Spor

Beşiktaş Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

Hakan:

Bir GALATASARAY taraftarı olarak bu güzel teklif nedeniyle Büyük BEŞİKTAŞ camiasına teşekkürler…

Yanıtla832
Bidüşün:

Selanikte oynansın

Yanıtla2213
Özkan Bulut:

Sızın memkettemi

02
meko:

60 yaşına geldim bir maçtan iki şampiyon çıktığını ilk defa görüyorum.Tebrikler FB Tebrikler GS

Yanıtla711
Sessiz ciglik:

Rabbim herseyi görüyor.

Yanıtla00
Alex:

Adamlar davet ederken bile büyüklük derdindeler. Dünyanın en güzel stadı fazla olmuş.

Yanıtla00
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