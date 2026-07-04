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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti

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Beşiktaş, Slovakya kampında günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde basına kapalı yapılan çalışmada kuvvetlendirme ve dayanıklılık hareketleri yapıldı. Siyah-beyazlılar yarın Macaristan ekibi MTE 1904 KFT ile hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovakya'da günü çift antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, kamp yaptığı otelde akşam saatlerinde salonda çalıştı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenman, kuvvetlendirme çalışmasının ardından fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın ikinci hazırlık karşılaşmasında Macaristan ekibi MTE 1904 KFT ile karşılaşacak. MTE 1904 Sporttelep'te oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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