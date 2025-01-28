Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti

Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle çıkışa geçmek istiyor. Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarla ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN ANSU FATI HAMLESİ

Beşiktaş'ın Barcelona'nın gözden çıkardığı ve kiralamayı düşündüğü Ansu Fati için devreye girdiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

MESSI'NİN VELİAHTI OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Barcelona'da Messi sonrası 10 numaranın ilk sahibi olan ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Ansu Fati'ye Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu ifade edilmişti. Genç kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da kiralık olarak geçirmişti.

DEĞERİ 80 MİLYON EUROYU GÖRDÜ

Ansu Fati'nin piyasa değeri 2020 yılında henüz 17 yaşındayken 80 milyon euroya ulaşmıştı. Fati'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak futbolcu henüz 22 yaşında olduğu için performansına bağlı olarak değerinde yüksek sıçramalar olabilir.

SEZON PERFORMANSI

Ansu Fati bu sezon Barcelona formasıyla 1'i ilk 11 olmak üzere 8 maça çıktı ve sadece 186 dakika süre alabildi. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.