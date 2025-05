Beşiktaş'tan Malatya'ya Yardım Gecesi

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı ve Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, Malatya'da düzenlenen yardım, destek ve moral gecesine katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi ile Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, 6 Şubat depremlerinde dernek binası yıkılan Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni binasının açılışı ile Down Sendromlu çocukların sosyal yaşamlarına katkı sunacak projeler ve Sevgi Evleri'nde yaptırılacak spor salonuna verilecek destek için Malatya'ya geldi. Bir otelde düzenlenen geceye; Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Veli Ağbaba, Beşiktaş Asbaşkanı Hakan Daltaban, Beşiktaş eski tribün liderlerinden Alen Makaryan, kulüp ve dernek yöneticileri ile siyah-beyazlı taraftarlar katıldı. Programda konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 6 Şubat depremlerinde yaşamlarını yitirenlere rahmet dileyerek şunları söyledi. "Malatya gibi kadim bir şehrin, Beşiktaş'a gönül vermiş güzel insanlarla birlikte böyle bir yardım gecesinde buluşmak, kulübümüzün taşıdığı sosyal sorumluğu bu toprakla nasıl bütünleştiğini en güzel örneklerinden biridir. Yaklaşık 2 yıl önce deprem gibi büyük bir acıyla sınandık ama gördük ki acılar paylaşınca azalıyor, yaralar birlikte sarılıyor. Beşiktaş camiası olarak bu milletin yüreğindeki sevgiye, birliğe ve beraberliğe her zaman inandık. Bugün burada düzenlenen yardım gecesi de bu inancın en güçlü yansımalarından biridir. Malatya ve çevre illeri etkileyen 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bizleri burada bir araya getiren Malatya Beşiktaşlılar Derneğine yürekten teşekkür ederim. Sadece Beşiktaş sevgisini yeşertmekle kalmayarak aynı zamanda bölgesine, bölge insanına sahip çıkan bu örnek davranış için her birinize ayrı ayrı kutluyorum. Yapılacak tüm katkıların ihtiyaç sahiplerine umut olmasını diliyorum."

Gecede sanatçılar Ümit Yaşar ve Gözde Duran katılımcılara şarkılarını seslendirirken, Pascal Nouma ise sevenleri ile fotoğraf çekti.

Gecenin sonunda katılımcılara plaket takdim edildi.