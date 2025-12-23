Haberler

Beşiktaş'tan maç sonunda üst üste gönderme

Beşiktaş'tan maç sonunda üst üste gönderme
Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Fenerbahçe'yi 90+1'de atılan golle mağlup eden Beşiktaş, karşılaşmanın ardından üst üste paylaşımlarda bulundu.

  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
  • Beşiktaş, sosyal medyada 'Az bekleteceğiz.' ve 'Karşıda bir işimiz vardı.' mesajlarını paylaştı.
  • Beşiktaş'ın derbi galibiyetiyle ilgili paylaşımları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak kupaya 3 puanla başladı.

'AZ BEKLETECEĞİZ'

Beşiktaş, Kadıköy'de alınan 2-1'lik galibiyet sonrası sosyal medya hesaplarından üst üste paylaşımlarda bulundu. Siyah-beyazlılar, ilk paylaşımında, "Az bekleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan maç sonunda üst üste gönderme

'KARŞIDA BİR İŞİMİZ VARDI'

Bu paylaşımın kısa süre sonrasında ise siyah-beyazlı kulüp, "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayımladı.

Beşiktaş'tan maç sonunda üst üste gönderme

PAYLAŞIMLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Beşiktaş, bu iki paylaşımın ardından derbi galibiyetine ait bir video daha yayımladı. Beşiktaş'ın bu paylaşımları kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTalip Güngör:

9 as oyuncu yok ağa haberin olsun.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoktay memiş:

2 0 iken Orkun kırmızı gördü, 10 kişi kaldı Bjk; haberiniz olsun...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

