Beşiktaş'tan maç sonunda üst üste gönderme

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak kupaya 3 puanla başladı.

'AZ BEKLETECEĞİZ'

Beşiktaş, Kadıköy'de alınan 2-1'lik galibiyet sonrası sosyal medya hesaplarından üst üste paylaşımlarda bulundu. Siyah-beyazlılar, ilk paylaşımında, "Az bekleteceğiz." ifadelerini kullandı.

'KARŞIDA BİR İŞİMİZ VARDI'

Bu paylaşımın kısa süre sonrasında ise siyah-beyazlı kulüp, "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayımladı.

PAYLAŞIMLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Beşiktaş, bu iki paylaşımın ardından derbi galibiyetine ait bir video daha yayımladı. Beşiktaş'ın bu paylaşımları kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.