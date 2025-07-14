Beşiktaş'tan Jadon Sancho açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

JADON SANCHO SORUSUNA CEVAP

Manchester United forması giyen ve Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan Jadon Sancho ile ilgili konuşan Norveçli teknik adam, "Transfer penceresi kapanmaya başladığı dönemlere doğru, 'Hangi bölgelere çok daha net ihtiyacımız var' diye bakacağız. Çünkü çok fazla da çıkmamız gereken oyuncumuz var." yorumunda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Geriden bıraktığımız sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren İngiliz kanat oyuncusu, çıktığı 41 maçta 5 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin adı Fenerbahçe, Juventus ve Napoli ile de anılıyor.