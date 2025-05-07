Beşiktaş'tan iki sakatlık açıklaması! Adana Demirspor maçında yoklar

Süper Lig devi Beşiktaş'a iki yıldız isminden kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, orta sahadaki tecrübeli yıldızı Salih Uçan'ın ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor'la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Yaralanma tarihleri itibarıyla tedavilerine başlanan Salih Uçan'la Emirhan Topçu'nun tedavi süreçlerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEKLER

İki oyuncu da pazar günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.