Beşiktaş'tan Gökhan Sazdağı hamlesi

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ederken sağ bek transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

GÖKHAN SAZDAĞI GÜNDEMDE

HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Gökhan Sazdağı'nı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların deneyimli oyuncu için Kayserispor'a kısa süre içerisinde resmi teklifi yapacağı belirtildi.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Haberin devamında, deneyimli oyuncunun Beşiktaş'tan teklif beklediği ve transfere sıcak baktığı vurgulandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'LA DA ANILDI

Gökhan Sazdağı'nın ismi sezonun bitimiyle birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'la da uzun süre anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Kayserispor formasını 30 maçta giyen Gökhan Sazdağı, 4 asist kaydetmişti. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.