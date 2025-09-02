Beşiktaş'tan Gökhan Sazdağı hamlesi
Beşiktaş, sağ bek transferi için Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların kısa süre içerisinde resmi teklifi yapacağı belirtildi. Deneyimli oyuncunun Beşiktaş'tan teklif beklediği ve transfere sıcak baktığı ifade edildi.
Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ederken sağ bek transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.
GÖKHAN SAZDAĞI GÜNDEMDE
HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Gökhan Sazdağı'nı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların deneyimli oyuncu için Kayserispor'a kısa süre içerisinde resmi teklifi yapacağı belirtildi.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Haberin devamında, deneyimli oyuncunun Beşiktaş'tan teklif beklediği ve transfere sıcak baktığı vurgulandı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'LA DA ANILDI
Gökhan Sazdağı'nın ismi sezonun bitimiyle birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'la da uzun süre anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Kayserispor formasını 30 maçta giyen Gökhan Sazdağı, 4 asist kaydetmişti. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.