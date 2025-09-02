Beşiktaş'tan Gökhan Sazdağı hamlesi

Beşiktaş'tan Gökhan Sazdağı hamlesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, sağ bek transferi için Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların kısa süre içerisinde resmi teklifi yapacağı belirtildi. Deneyimli oyuncunun Beşiktaş'tan teklif beklediği ve transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ederken sağ bek transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

GÖKHAN SAZDAĞI GÜNDEMDE

HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Gökhan Sazdağı'nı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların deneyimli oyuncu için Kayserispor'a kısa süre içerisinde resmi teklifi yapacağı belirtildi.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Haberin devamında, deneyimli oyuncunun Beşiktaş'tan teklif beklediği ve transfere sıcak baktığı vurgulandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'LA DA ANILDI

Gökhan Sazdağı'nın ismi sezonun bitimiyle birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'la da uzun süre anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Kayserispor formasını 30 maçta giyen Gökhan Sazdağı, 4 asist kaydetmişti. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Transferde 1 dakikalık felaket! Mourinho'nun Fener'e istediği yıldıza büyük şok

Fener'e istediği yıldız 1 dakikada kabusu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilişkin AK Parti'den ilk açıklama

CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline AK Parti'den ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.