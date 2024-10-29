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Beşiktaş'tan Galatasaray, TFF ve Arda Kardeşler için zehir zemberek tepki

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Beşiktaş, Galatasaray derbisi sonrasında TFF, Galatasaray ve derbi hakemi Arda Kardeşler hakkında sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır' ifadeleri kullanılırken, TFF'ye 'Türk futbolunda değişen bir şey yok' eleştirisi yapıldı.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve derbi hakemi Arda Kardeşler için çok sert bir açıklama yaptı.

"DERHAL DÜDÜĞÜ ASACAKTIR"

Arda Kardeşler için, "Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!" ifadeleri kullanılan açıklamada TFF'ye yönelik ise, "TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!" denildi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray'a yönelik ise, "Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir. Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz! Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır! Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye'de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız. Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz?" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte. Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir.

Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz! Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır! Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye'de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız.

Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz? Biz Beşiktaş olarak başkaları gibi ayrıcalık değil, her zaman ve herkes için adalet istiyoruz…

Biz sağduyu telkin ettikçe, yayınladıkları salıncak animasyonuyla ülke futbolunu geren ve iki güzide kulübe alenen hakaret edenlere göz yumanlar, onlarla birlikte yıllardan beri salıncakta sallananlardır. Sadece kendimiz için değil mağdur edilen tüm futbol kulüplerinin, bu tek taraflı örgütlü kötülük çetesi karşısında haklarının korunması için TFF'yi kestirme yolları kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Popülizme hizmet etmeyin, icraat yapın! Zira, o koltuklarda oturma sebebinizin Türk futbolunda rekabet eşitliğini ve de adaleti tesis etme olduğunu unutmayın.

Biz Beşiktaş'ız!

Oyuncularımızın emeğinin alenen çalınmasına, taraftarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla izin vermeyiz! Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir!

Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!

Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz."

Beşiktaş'tan Galatasaray, TFF ve Arda Kardeşler için zehir zemberek tepki
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Arda Kardeşler Galatasaray Beşiktaş Futbol Spor

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Yorumlar (21)

Melike Taştan:

Bir kere Galatasaray ın iki penaltısı çalındı. İcardi ve sallainin iki penaltısını çaldı hakem ve bjk lilere en ufak müdahale de bile hemen faul verdi hakem. Buna rağmen arsızca hakem diyorlar. Okan denilen cahil eğer Osimhen i ve Torreira yı çıkarmasa 4-0 a gidecekti skor ama Okan bjk ye acıdığı için Metehan ve bitik Kerem Demirbay ı oyuna aldı. Fark 4-0 olaydı bunların hakem algısı da olmazdı zaten. Hem hakem tarafından kollanıyorlar hem de yüzleri kızarmadan utanmadan sıkılmadan hakem GS ye yardım etti diyorlar. İmmobile barış Alper Yılmaz ın kafasına üst üste 3 tokat vurup kırmızı görmediği zaman adaletsizliği konuşmaları gerekirdi oysaki. İSTEDİKLERİ ŞEY KENDİLERİNE AYRICALIK GÖSTERİLMESİ. HAKEM AYRICALIK DA GÖSTERDİ ZATEN VE BUNA RAĞMEN GALATASARAY I DEVİREMEDİLER....

113
108
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NAKRE:

Alıştınız bütün suçları hakemlere atmaya beşiktaş sanki topmu oynadı sahada biraz dürüst olun hataları kendinizde arayın bahaneler üretmeyin doğru düzgün futbol oynamıyorsunuz koca 90 dakika kaleyi bulan 2 şut var birde hala sağı solu suçluyorsunuz önce adam gibi oynayın

107
62
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kendrick lamar:

aglama

74
58
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Mehmet Kislali:

FETÖ bitmedi ki değişim olsun. Biraz zor..adamlar neler yaptı dava dosyası bilet açılmadı

55
52
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ibrahim kaya:

ne zırladın ya kaleye şutun yok hâlâ hakem öyle böyle ayıp edepten bahsedeyiyosun hafta içi küfür tezahüratina alkışlıyorsun. ,evin camdansa taş atmayacaksın

64
30
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Yasar Unal:

30 yıldır olan bitenin geç de olsa farkına varmış BJK camiası. FB'nin Türk futbolu adına tek başına ortaya koyduğu mücadelenin değerini anlamışlar sonunda. Ama kanser her yere iyice yayılmış durumda. Temizlemek hiç kolay değil.

34
50
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Cafer Bostancı:

penaltı ne olacak verse mac biti zaten

58
22
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tamer durmaz:

Gs önde olmasaydi o penaltilar calinirdi herşey organize

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22
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ERKAN ÜNAL:

Beşiktaş oynadığı futbola baksın kaleye kac defa gelmişler??

27
14
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Alparslan Aydoğan:

BİR BJK FANI OLARAK SÖYLÜYORUM RAKİP BİZE TOPU BIRAKTIĞI ZAMAN KAPTIRMAMIZ GEREKTİĞİNİ NE ZAMAN İDRAK EDECEZ HIZLI HUCUM YAPACAĞIZ DİYE HIZLI BASİT POZİSYON LAR VERİYORUZ

32
8
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