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Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
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Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibinin namağlup ünvanını sonlandırdı. Derbi sonrası siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın 2017'deki bir paylaşımını alıntılayarak dikkat çeken bir gönderme yaptı. Beşiktaş, Galatasaray'ın 'Tarih bir kere yazıldı' etiketli UEFA Kupası paylaşımına, 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyon olan kadrosunun fotoğrafını paylaşarak 8 yıl sonra cevap verdi.

Dün oynanan derbide Galatasaray'ı mağlup ederek rakibinin namağlup ünvanını sonlandıran Beşiktaş dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

GALATASARAY'IN YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

Beşiktaş Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı ve rakibinin namağlup ünvanını bitirdi.

8 YIL SONRA CEVAP GELDİ

Siyah-beyazlılar, derbi sonrası Galatasaray'ın 21 Nisan 2017'de yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak dikkat çeken bir gönderme yaptı. Galatasaray, Beşiktaş'ın 2017'de Avrupa Ligi son 16 turunda Lyon'a elendiği maçın ertesi günü, kazandığı UEFA Kupası'nı paylaşarak, "Tarih bir kere yazıldı" etiketiyle paylaşmıştı.

Siyah beyazlılar bu paylaşıma 8 sene sonra cevap verdi. Beşiktaş, Galatasaray'ın 2017'deki gönderisini alıntıladı ve 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyon olan Beşiktaş kadrosunun fotoğrafını paylaştı.

İşte o paylaşım;

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYaprak Selin Yılmaz:

fener şamğıyom olur mu

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