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Beşiktaş'tan başkan Serdal Adalı'ya ceza veren TFF'ye bomba tepki

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Beşiktaş, başkan Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahremiyeti ve 1,5 milyon lira ceza verilmesin üzerine TFF'ye sert tepki gösterdi. Siyah beyazlı- kulüp, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 18 Temmuz 2024'te yaptığı başkanlara ceza vermeyeceği yönündeki açıklamayı "Yorumsuz" başlığıyla paylaştı.

Beşiktaş, başkanı Serdal Adalı'nın geçtiğimiz günlerde kulübün resmi hesabından yaptığı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.500.000 TL para cezası aldığını açıkladı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na sert tepki gösterdi.

HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Sosyal medya hesaplarından 18 Temmuz 2024'te TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kulüp başkanlarının artık sevk edilmeyeceğini açıkladığı videoyu paylaştı. Siyah-beyazlılar, paylaşılan videoya "Yorumsuz" notunu düştü. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Cezanın infazının karar tarihi olan 03.04.2025 tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir."

Beşiktaş'tan başkan Serdal Adalı'ya ceza veren TFF'ye bomba tepki

SERDAL ADALI'NIN CEZA ALMASINA NEDEN OLAN SÖZLER

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2-1 kazandıkları Galatasaray derbisine yabancı hakem yerine Yasin Kol'un atanmasına sert tepki göstermişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalı, "Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'tan başkan Serdal Adalı'ya ceza veren TFF'ye bomba tepki
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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