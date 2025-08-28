Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Beşiktaş, sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 1-0 kaybetti.

ABRAHAM'IN ŞUTU SAVUNMADAN GEÇMEDİ

19. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınına çıkardığı pasa uygun durumdaki Abraham gelişine vururken, savunma topu uzaklaştırdı.

KAFA VURUŞUNDA TOP AUTA ÇIKTI

29. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

LAUSANNE ÖNE GEÇTİ

45+1. dakikada Lausanne öne geçti. Sağ kanattan Mouanga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Butler-Oyedeji, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

12. SANİYEDE KIRMIZI KART

Beşiktaş, ikinci yarının henüz 12. saniyesinde 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlılarda deneyimli savunma oyuncusu Uduokhai'nin Soppy'e müdahalesi sonrası hakem Uduokhai'ye direkt kırmızı verdi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Karşılaşmanın geri kalanında Beşiktaş aradığı golü bulamadı ve karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda toplam skorda 2-1 geride olan Siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.