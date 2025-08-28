Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda

Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne'ye 1-0 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Beşiktaş, sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 1-0 kaybetti.

ABRAHAM'IN ŞUTU SAVUNMADAN GEÇMEDİ

19. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınına çıkardığı pasa uygun durumdaki Abraham gelişine vururken, savunma topu uzaklaştırdı.

KAFA VURUŞUNDA TOP AUTA ÇIKTI

29. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda

LAUSANNE ÖNE GEÇTİ

45+1. dakikada Lausanne öne geçti. Sağ kanattan Mouanga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Butler-Oyedeji, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

12. SANİYEDE KIRMIZI KART

Beşiktaş, ikinci yarının henüz 12. saniyesinde 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlılarda deneyimli savunma oyuncusu Uduokhai'nin Soppy'e müdahalesi sonrası hakem Uduokhai'ye direkt kırmızı verdi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Karşılaşmanın geri kalanında Beşiktaş aradığı golü bulamadı ve karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda toplam skorda 2-1 geride olan Siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Tam bir rezalet. Her sene daha kötüsü olamaz diyoruz am oluyor. Kapatın gitsin bu kulübü. en azın birilerini zengin etmeyiz

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Hiç bir takım yerini koruyamadı, yazık oldu.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

hep herzamanki senaryo ??

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Yüce ALLAHIMIN ADALETi işte iki Uyuuuuz FENEVRASYONLU Saapsal ÇHOBANi Kuslar Topluluğu Bir olmuştu AVRUPANIN FATiHi SANLI GALATASARAYIMLA DALGA GECER YOK BiZ OMASAK BÖYLE ŞÖYLE OLAMAZ ÜLKE PUANLARI BiZ UYUUUUZ KUSLAR SAYESiNDE TOPLANIYORMUSTA VS iKiSiDE ASIRLAR OLMUŞ PS OYUNLARINDA ŞAMPUANLAR LiGiNDE SÜRÜNÜP DURURLAR iYiKi GÜZELiM TC SANLI FATiHH SULTAN TERiMLi 190BES YILDIZLI TAKIMI VAR YOKSA BU SAPSALLARLA iSiMiZ COK COOOOK ZOR

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları62km9g8z28:

teknik ekip basta olmak uzere, mario muci, udukai ve svenson, paulista, hatta rafa bile gonderilmeli hic ama hic bisey yapmiyorlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, kız arkadaşından uzak kalmamak için Türkiye'ye gelmedi

Dünyaca ünlü futbolcu sevgilisinden ayrılmamak için Türkiye'ye gelmedi
Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar

Fenerbahçe'nin neden elendiğini en iyi özetleyen anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.