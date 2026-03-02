Haberler

Beşiktaş, kuruluş yıl dönümü kapsamında kitap bağışı kampanyası düzenleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çaykur Rizespor maçı öncesinde 'İyiliğe Kanat Aç Topluluğu' ile iş birliği yaparak kitap bağış kampanyası düzenleyecek.

Beşiktaş Kulübü, 123. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 4 Mart Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Çaykur Rizespor maçında anlamlı bir bağış kampanyasına imza atacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre etkinlik kapsamında siyah-beyazlı kulüp, Milli Eğitim Bakanlığı ve liderliğini Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı'nın yaptığı "İyiliğe Kanat Aç Topluluğu" ile iş birliği yapacak.

Açıklamada, "Kitabın ışığıyla ay-yıldızın gölgesinde" sloganıyla hayata geçirilen bağış kampanyasında, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçına gelecek siyah-beyazlı taraftarlardan yanlarında getirecekleri kitapları stat girişinde görevlilere teslim etmesi istendi.

Toplanan kitaplar, daha sonra İyiliğe Kanat Aç Topluluğu'nun koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşacak.

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası dördüncü hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

Askeri üssün vurulduğunu gören ABD'li askerden olay tepki
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

F.Bahçeli futbolcunun eşi trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'ın istikrar abidesi Lucas Torreira

3.5 sezonda kaçırdığı maç sayısını duyanlar bir kez daha hayran kaldı
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

Askeri üssün vurulduğunu gören ABD'li askerden olay tepki
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Tahran'dan sonra en ağır hasar o ülkede! Dört bir yan alev altında
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo

Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış