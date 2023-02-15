Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'tan alkışlanacak hareket! Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'ta da çadır kent kuracaklar

Spor Haberleri

10 ili etkileyen ve büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinin yaraları sarılıyor. Spor camiası tek yürek olarak yardım çalışmalarını sürdürürken Beşiktaş, Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'ta da bir çadır kent kurmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ağır kayıpların yaşandığı depremin ardından bölgedeki yardım çalışmaları sürüyor. Daha önce yıkımın yaşandığı Hatay'da çadır kent kuran ve bölgedeki yardımlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Kahramanmaraş'ta da bir çadır kent kurarak bölgedeki çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

200 ÇADIR KURULACAK

Beşiktaş Kulübü, Hatay'da ilk çadır kenti kurduktan sonra Kahramanmaraş'a da çadır kent kuruyor. Kahramanmaraş'ta 200 çadırlık kurulum bir kent kurulumu olacak. Çadır kentte hem ısıtıcı hem de 26 tane kabinli tuvalette kurulacak.

Beşiktaş'tan alkışlanacak hareket! Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'ta da çadır kent kuracaklar

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Siyah-beyazlı kulüp çadır kentin kurulumu için çalışmalara başladı. Beşiktaş yönetimi, daha önce Hatay'da kurulan çadır kentin yanı sıra deprem bölgesine birçok yardım tırı göndermişti.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Kahramanmaraş Beşiktaş Deprem Hatay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

vatandaş rıza:

Bazılarının tyapamadıklarını taraftar grupları futbol camıaları gönüllü dernekler yapıyor

Cevap Yaz 45 30 Yayından Kaldır
Ercan akdeniz:

Artık spor kulüpelrinin yardımlarını da mı sahiplenmeye başladınız?

2 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title