Beşiktaş'tan alkışlanacak hareket! Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'ta da çadır kent kuracaklar

10 ili etkileyen ve büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinin yaraları sarılıyor. Spor camiası tek yürek olarak yardım çalışmalarını sürdürürken Beşiktaş, Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'ta da bir çadır kent kurmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ağır kayıpların yaşandığı depremin ardından bölgedeki yardım çalışmaları sürüyor. Daha önce yıkımın yaşandığı Hatay'da çadır kent kuran ve bölgedeki yardımlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Kahramanmaraş'ta da bir çadır kent kurarak bölgedeki çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

200 ÇADIR KURULACAK

Beşiktaş Kulübü, Hatay'da ilk çadır kenti kurduktan sonra Kahramanmaraş'a da çadır kent kuruyor. Kahramanmaraş'ta 200 çadırlık kurulum bir kent kurulumu olacak. Çadır kentte hem ısıtıcı hem de 26 tane kabinli tuvalette kurulacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Siyah-beyazlı kulüp çadır kentin kurulumu için çalışmalara başladı. Beşiktaş yönetimi, daha önce Hatay'da kurulan çadır kentin yanı sıra deprem bölgesine birçok yardım tırı göndermişti.