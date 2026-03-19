Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş, Bundesliga'dan 3 futbolcu transfer etmeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların hedefinde Bayer Leverkusen'de forma giyen Martin Terrier, Nathan Tella ve Patrick Schick bulunuyor. Beşiktaş Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber'in Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçını izleyerek oyuncular hakkında rapor hazırladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDEKİ 3 İSİM

Beşiktaş, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen 3 isim Martin Terrier, Nathan Tella ve Patrick Schick'i transfer listesine ekledi. Beşiktaş Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber'in Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçını yerinde izlediği ve oyuncular hakkında rapor aldığı belirtildi.

SERDAL ADALI SCHICK'İ İSTİYOR

Schick transferini Başkan Serdal Adalı'nın da çok istediği, özellikle bu ismi transfer etmek için yoğun çaba sarf edileceği vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Bayer Leverkusen'de bu sezon 33 maçta süre alan Patrik Schick, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Nathan Tella ise görev aldığı 15 maçta 3 asist, Martin Terrier ise 23 maçta 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Cemre Yıldız
