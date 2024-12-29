Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar

Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Kongrede siyah-beyazlıların başkanı olabilmek için Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışıyor. Oy verme işlemi sırasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

ÜYELERDEN BİRİSİ FENALAŞTI

Beşiktaş'taki başkanlık seçine siyah-beyazlı camiadan yoğun ilgi var. Oy kullanma işlemleri sırasından sandığa gelen bir kongre üyesi fenalaştı. Rahatsızlanan kongre üyesi için salonda sağlık personeli ve doktor için çağrı yapıldı ve ambulans çağrıldı. Bu üyenin kim olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

YOĞUNLUKTAN DOLAYI YENİ SANDIK EKLENDİ

Öte Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurulda son sandıklarda yaşanan yoğunluktan dolayı yeni sandıklar eklenmek zorunda kaldı. Saat 15.00 itibariyle Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu'na katılım sayısı 11 bin 422 olarak duyuruldu.

OY VERME İŞLEMİ 17.00'DE TAMAMLANACAK

Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adaylar konuşmalarını yaptı ve daha sonra oy verme işlemine geçildi. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üye sandık başına gitti. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek. Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor.