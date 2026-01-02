Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam
Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, tüm konsantrasyonunu Jaouen Hadjam'a çevirdi. Beşiktaş'ın bu transferi 5-6 milyon euro civarında bir rakama bitirmek istediği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın ısrarla talep ettiği Hadjam'ın transferinin bitirilmesi için büyük çaba harcanacak.
- Beşiktaş, Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam'ı transfer etmek istiyor.
- Young Boys, Hadjam için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
- Jaouen Hadjam, bu sezon Young Boys'ta 26 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Sol bek transferi gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş'ta gündemin bir numaralı ismi Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam oldu.
VARSA YOKSA HADJAM
Siyah-beyazlılar, David Jurasek ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, Young Boys forması giyen Hadjam'ı kadrosuna katmak istiyor. A takım koordinatörü Serkan Reçber, bir süre önce Young Boys'un maçına giderek hem Cezayirli oyuncuyu yerinde gözlemledi hem de kulübün yetkilileri ile görüştü.
SERGEN YALÇIN ÇOK İSTEKLİ
Yapılan görüşmenin ardından İsviçre ekibi, Hadjam için istediği 8 milyon euro bonservis bedelinden geri adım atmadı. Siyah-beyazlıların 5-6 milyon euro civarında bir rakama transferi bitirmek istediği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın ısrarla talep ettiği Hadjam'ın transferinin bitirilmesi için büyük çaba harcanacak.
BU SEZON PERFORMANSI
Young Boys forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 22 yaşındaki Hadjam, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.