Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başlıyor! İşte Fransız hocanın İstanbul'a geliş saati

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başlıyor. Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Fransız hoca bu gece İstanbul'da olacak.

Valerien İsmael

YARDIMCILIĞINI ÖNDER KARAVELİ YAPACAK

A Spor'da yer alan habere göre, Trabzonspor maçında takımın başında yer alacak Valerien Ismael, bu gece 23.30'da İstanbul'da olacak. 3-4-3 sistemini oynatan ve Fransız hocanın yardımcılığını sezon sonuna kadar Önder Karaveli yapacak.

Valerien İsmael

VALERIEN ISMAEL KİMDİR?

28 Eylül 1975 Fransa doğumlu olan Valerien Ismael, şu an kulüpsüz durumda bulunuyor. Kariyerinde iki kupa sevinci yaşayan Ismael, bu kupaların ikisini de Almanya'da kazandı. 2009 yılında Hannover formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Ismael, aynu kulüpte Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra Hannover 96'nın 2. takımında teknik direktörlük kariyerine adım attı. Valérien Ismaël daha sonra teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK ve Barnsley takımlarında görev aldı. Fransız teknik adam son olarak 21/22 sezonunda West Bromwich'i çalıştırdı. Valérien Ismaël West Brom kariyerinde 29 maçta 1.55'lik puan ortalaması yakalamış ve 6 ay görevde kalmıştı.

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