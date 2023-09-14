Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi Aboubakar şoku yaşanıyor! Türkiye'ye dönmedi
Vincent Aboubakar, ailevi sebeplerden dolayı milli takım sonrasında İstanbul'a dönmedi. Beşiktaş'ın izin verdiği ve cuma günü İstanbul'a dönmesi beklenen futbolcu, çok yüksek olasılık pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına ilk 11'de başlamayacak.
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Dev mücadele öncesi siyah-beyazlı cephede Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor.
TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ailevi sebeplerden dolayı milli ara dönüşü izin istedi. Cuma günü İstanbul'a dönmesi beklenen futbolcu büyük olasılıkla pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında sahada olmayacak.
CENK TOSUN'A "HAZIR OL" MESAJI
Şenol Güneş, Vincent Aboubakar'ın yokluğunda ileri uçta Cenk Tosun'a görev verecek. Deneyimli hoca, milli futbolcuya Trabzonspor maçı için "Hazır ol" dedi.