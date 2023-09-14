Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi Aboubakar şoku yaşanıyor! Türkiye'ye dönmedi

Vincent Aboubakar, ailevi sebeplerden dolayı milli takım sonrasında İstanbul'a dönmedi. Beşiktaş'ın izin verdiği ve cuma günü İstanbul'a dönmesi beklenen futbolcu, çok yüksek olasılık pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına ilk 11'de başlamayacak.