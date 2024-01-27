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Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivas maçı kafilesine alınmadı

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Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kafilesinde sakatlıkları bulunan son haftaların formda golcüsü Semih Kılıçsoy yer almadı. Siyah-beyazlılar, ağrıları devam eden Onur Bulut'un da Sivas'a götürülmediğini açıkladı.

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda zorlu deplasman öncesi 2 eksik var.

YAN BAĞLARINDA KISMİ YARALANMA VAR

Beşiktaş'ın Sivas kafilesinde son haftaların formda golcüsü genç yıldız Semih Kılıçsoy ile ağrıları devam eden Onur Bulut yer almadı. Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut, EMS Yapı Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmediler." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:

Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sivasspor Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

2 maç oynadı gol makinası ettiler adamı

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