Beşiktaş'ta Sermaye Artırımına Stratejik Karar

Beşiktaş'ı borçsuz, sağlam sermaye yapısına ulaştırma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirten Başkan Adalı, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 400 artışla 1,2 milyar TL'den 6 milyar TL'ye yükseltileceğini duyurdu.

'TAKIM KURACAK BÜTÇEYİ FAİZE VEREMEYİZ'

Kulübün yıllık faiz yükünün 50 milyon Euro'ya ulaştığını, takım kurabilecekleri parayı faize veremeyeceklerini belirten Serdal Adalı, " Beşiktaş, 122 yıllık köklü geçmişiyle Türk ve dünya futbolunun önemli kulüplerinden biridir. Mevcut yönetim olarak göreve, kulübün ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde talip olduk ve geldik. Ana hedefimiz; borçla değil, sürdürülebilir ve denk bütçeyle yönetilen, altyapısıyla güçlü, rekabetçi bir futbol takımı oluşturmak. Kulübümüzün yıllık 50 milyon Euro'ya ulaşan faiz yükü, sportif başarıların önündeki en büyük engeldir. Takım kuracak bütçeyi faize veremeyiz. Bu nedenle kulübümüzün sürdürülebilir büyümesini sağlamak, mali yapımızı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak yatırımlara alan açmak amacıyla sermaye artırımına gitme kararı almıştık. SPK'nın onay verdiği bu işlemden elde edeceğimiz kaynakla, konsorsiyum kredisini kapatarak nakit akışımızı rahatlatmayı hedefliyoruz. Böylece Beşiktaş'ı hak ettiği sağlam sermaye yapısına kavuşturacağız. Sermaye artırımı süreci, Beşiktaş'ın finansal bağımsızlığına kavuşması için tarihi bir fırsat" şeklinde konuştu.

"GELECEK KUŞAKLARA DAHA GÜÇLÜ, DAHA İTİBARLI BİR BEŞİKTAŞ BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Bu finansal yapılandırmanın Beşiktaş'ın sportif başarılarını sürdürülebilir kılmak adına da önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Adalı, "Kulübümüzün büyüklüğüne yakışan bir strateji izliyoruz. Sermaye artırımı da Beşiktaş'ın geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır. Bu adımla kulübümüzün geleceğini güvence altına almayı, daha güçlü bir pozisyona getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Beşiktaş'ı sadece bugünün değil, yarının da güçlü kulübü yapmak. Gelecek kuşaklara daha güçlü, daha itibarlı bir Beşiktaş bırakmak istiyoruz. Sermaye artırımı sürecinde rüçhan haklarının kullanıldığı kritik bir dönemece girdik. Kulübümüz, kendi payına düşen kısmı için gerekeni yapmıştır. Camianın her ferdinin, yatırımcı olarak değil bir Beşiktaşlı olarak bu sürece katkı sunması, kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu, birlik ve dayanışma çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

"VİZYON PROJELERİMİZLE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Beşiktaş'ın gayrimenkul projeleri ile de ciddi bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Adalı, "Gayrimenkul projelerimizde önemli bir yol kaydettik. Sermaye artırımından elde edilecek gelirden daha fazlasından bahsediyoruz. Projelerle ilgili süreçler planlandığı şekilde ilerliyor. Beşiktaş, bu vizyonla mali yüklerinden arınıp hedeflerine kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.