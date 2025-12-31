Haberler

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın yerine Japon on numara

Güncelleme:
Rafa Silva ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonu bitecek Daichi Kamada'yı kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlı yönetim, transferi cüzi bonservis bedeliyle bitirmeyi hedefliyor.

  • Beşiktaş, Premier Lig ekibi Crystal Palace'da forma giyen 29 yaşındaki Japon on numara Daichi Kamada'yı transfer listesine ekledi.
  • Daichi Kamada'nın bu sezon Premier Lig'de 14 karşılaşmaya çıktığı ve 2 asist yaptığı belirtiliyor.
  • Daichi Kamada'nın piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Süper Lig'de sezonun ikinci bölümüne daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, transfer için kollarını sıvadı.Siyah-beyazlılar, takımda mutsuz olan Rafa Silva ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, Portekizli oyuncunun boşluğunu Premier Lig'de forma giyen Japon on numara ile doldurmak istiyor.

İLK HEDEF KAMADA

On numara pozisyonuna geniş kapsamlı bir araştırma yapan Beşiktaş, Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen29 yaşındaki Daichi Kamada'yı transfer listesine ekledi. Siyah-beyazlıların ilk öncelik olarak Kamada'yı belirlediği, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız ismin transferini cüzi bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

Genel koordinatör Serkan Reçber'in önerdiği Crystal Palace'ın yıldızına teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, bu transferi bitirmek için çalışmalarına start verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

1,80 metre boyundaki Kamada, bu sezon Premier Lig'de 14 karşılaşmaya çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

İsmail Elal
Haberler.com / Spor
