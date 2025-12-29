Haberler

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyüyor. Sergen Yalçın, oyuncunun tavrı ve çalışma temposu değişmezse Antalya kampına götürülmesine kesin olarak karşı çıktı. Yönetim ise bonservis bedelinde 15 milyon eurodan geri adım atmıyor. Taraflar arasındaki düğüm önümüzdeki günlerde çözülecek.

  • Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın mevcut çalışma temposu ve süreci uzatan tutumu devam ederse, ikinci yarı öncesi Antalya kampında oyuncuyu görmek istemiyor.
  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva için 15 milyon euro bonservis talebinden vazgeçmiyor.
  • Rafa Silva'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar sürüyor ve bu sezon 16 maçta 5 gol 3 asist yaptı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva dosyası sezonun ikinci yarısı öncesinde krize dönüştü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Portekizli yıldızla ilgili tavrı netleşirken, yönetimin bonservis konusundaki ısrarı da süreci çıkmaza soktu.

SERGEN YALÇIN: BUNA İZİN VERMEM

Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın Rafa Silva konusunda tavrının kesin olduğu belirtildi. Deneyimli teknik adamın, takım içinde belirsizlik ve huzursuzluk istemediğini yönetime açık bir dille ilettiği öğrenildi. Yalçın'ın, Rafa Silva'nın mevcut çalışma temposu ve süreci uzatan tutumu devam ettiği takdirde ikinci yarı öncesi yapılacak Antalya kampında oyuncuyu görmek istemediğini bildirdiği aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcının yönetimle yaptığı görüşmede, "Takımın dengesini bozacak hiçbir sürece izin vermem" mesajını verdiği kaydedildi.

ADALI 15 MİLYON EURO'DAN VAZGEÇMİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise bonservis konusunda geri adım atmıyor. Yönetimin Rafa Silva için net şekilde 15 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın altına inilmesini düşünmediği ifade edildi. Kulüp kaynakları, sürecin uzamasının teknik heyeti ciddi şekilde rahatsız ettiğini, Sergen Yalçın'ın bu konunun bir an önce kapanmasını istediğini vurguluyor.

YOL AYRIMI KAPIDA

Rafa Silva cephesinin talepleri ile kulübün çizdiği çerçeve arasındaki farkın kapanıp kapanmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Tarafların ortak noktada buluşması halinde 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyla fesih dahil tüm seçeneklerin masada olduğu belirtiliyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Abdurrahim Efe
Haberler.com / Spor
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyonla ilgili ilk açıklama
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Alarm verilen kentte elektrik ve doğalgaz kesildi, eğitime ara verildi