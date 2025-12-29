Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Beşiktaş'ta Rafa Silva dosyası sezonun ikinci yarısı öncesinde krize dönüştü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Portekizli yıldızla ilgili tavrı netleşirken, yönetimin bonservis konusundaki ısrarı da süreci çıkmaza soktu.

SERGEN YALÇIN: BUNA İZİN VERMEM

Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın Rafa Silva konusunda tavrının kesin olduğu belirtildi. Deneyimli teknik adamın, takım içinde belirsizlik ve huzursuzluk istemediğini yönetime açık bir dille ilettiği öğrenildi. Yalçın'ın, Rafa Silva'nın mevcut çalışma temposu ve süreci uzatan tutumu devam ettiği takdirde ikinci yarı öncesi yapılacak Antalya kampında oyuncuyu görmek istemediğini bildirdiği aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcının yönetimle yaptığı görüşmede, "Takımın dengesini bozacak hiçbir sürece izin vermem" mesajını verdiği kaydedildi.

ADALI 15 MİLYON EURO'DAN VAZGEÇMİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise bonservis konusunda geri adım atmıyor. Yönetimin Rafa Silva için net şekilde 15 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın altına inilmesini düşünmediği ifade edildi. Kulüp kaynakları, sürecin uzamasının teknik heyeti ciddi şekilde rahatsız ettiğini, Sergen Yalçın'ın bu konunun bir an önce kapanmasını istediğini vurguluyor.

YOL AYRIMI KAPIDA

Rafa Silva cephesinin talepleri ile kulübün çizdiği çerçeve arasındaki farkın kapanıp kapanmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Tarafların ortak noktada buluşması halinde 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyla fesih dahil tüm seçeneklerin masada olduğu belirtiliyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.