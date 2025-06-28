Beşiktaş'ta Osayi Samuel transferi iptal oldu! İşte nedeni

Beşiktaş'ta Osayi Samuel transferi iptal oldu! İşte nedeni
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Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Osayi Samuel'in transferinin Osayi'nin babasının isteklerinden dolayı askıya alındığını açıkladı. Adalı yaptığı açıklamada, "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık.'' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.

''BABASININ SON ANDA DEĞİŞEN ANLAMSIZ İSTEKLERİ''

Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."

UÇAK BİLETİ İPTAL

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, bu gelişme üzerine bugün İstanbul'a geleceğini açıkladığı Osayi-Samuel'in uçak biletlerini de iptal etti.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkıp 2354 dakika süre alan Osayi-Samuel, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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