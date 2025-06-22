Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul: Şampiyonluk Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü genel kurulda kulüp için yeni bir dönüm noktası olduğunu belirterek, her alanda şampiyonluğu hedeflediklerini vurguladı. Genel kurulda bazı protokoller reddedilirken, diğer maddeler oy çokluğuyla kabul edildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun kulüp adına bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "Her alanda şampiyonluğa yürüyecek bir Beşiktaş inşa edeceğiz. Beşiktaş'ın parasına, malına sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda tüzüğün 23. maddesinin 'j' bendinde yer alan Fulya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile imzalanan 'Kira Sözleşmesi Ek Uzatma Protokolü' ve Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. ile Uzlaşma Protokolü'nün imzalanmasına dair maddeler reddedilirken, Dikilitaş projesi olmak üzere geriye kalan tüm maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaların tamamlanmasının ardından kürsüye gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, genel kurul üyelerine seslendi.

"Her alanda şampiyonluğa yürüyecek bir Beşiktaş inşa edeceğiz"

Beşiktaş'ın geleceği adına çok önemli bir dönüm notası için bir araya gelindiğini dile getiren Başkan Adalı, "Genel kurula katılan, Beşiktaş'a sahip çıkan bütün Beşiktaşlılara teşekkürü borç bilirim. Bugünden sonra Beşiktaş'ın yükselişinin başlayacak. Yönetimiyle, camiasıyla, taraftarlarıyla Beşiktaş armasını en iyi şekilde temsil edecek, sporcu kadrolarıyla her alanda şampiyonluğa yürüyecek bir Beşiktaş inşa edeceğiz. Beşiktaş'ın parasına, malına sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Arda Güler Real Madrid'den ayrılması için o ihtimali ilk kez açıkladı

O ihtimal gerçekleşirse Real Madrid'den ayrılacağını ilk kez açıkladı
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez

ABD'nin savaşa dahil olmasına İngiltere'den dikkat çeken yorum
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sona erdi! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler

Olağanüstü genel kurul bitti! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.