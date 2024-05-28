Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
Beşiktaş'ın Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz stoper Joe Worrall, siyah-beyazlı kulübe veda etti. Worrall, Beşiktaş'tan ayrıldığını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maçta forma giyen ve 1 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, "Teşekkürler Beşiktaş, burada harika anılar biriktirdim" ifadelerini kullandı.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Nottingham Forest'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Joe Worrall, siyah-beyazlılara veda etti.
"BURADA HARİKA ANILAR BİRİKTİRDİM"
Beşiktaş'a veda paylaşımı yapan Joe Worrall, "Teşekkürler Beşiktaş, burada harika anılar biriktirdim" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.
1 GOL ATTI
Joe Worrall, Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maçta forma giydi. 27 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.