Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi

Süper Lig devi Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Nottingham Forest'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Joe Worrall, siyah-beyazlılara veda etti.

"BURADA HARİKA ANILAR BİRİKTİRDİM"

Beşiktaş'a veda paylaşımı yapan Joe Worrall, "Teşekkürler Beşiktaş, burada harika anılar biriktirdim" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.

1 GOL ATTI

Joe Worrall, Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maçta forma giydi. 27 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.