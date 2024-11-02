Beşiktaş'ta Galatasaray Derbisi sonrası 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, son oynanan Galatasaray derbisinin 11'ine 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, ligde son oynanan Galatasaray derbisinin 11'ine göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Hollandalı teknik adam; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson ve Joao Mario'nun yerine Mert Günok, Onur Bulut ve Ernest Muçi'ye görev verdi.

Mert Günok formasına kavuştu

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan kaleci Mert Günok, Kasımpaşa karşısında maça 11'de başladı. Tecrübeli eldiven, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Eintracht Frankfurt ve Olympique Lyon müsabakalarının yanı sıra Süper Lig'de oynanan Galatasaray derbisinde de sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

Kartal, Kasımpaşa karşısında sahaya şu 11 ile çıktı:

"Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile."

Siyah-beyazlılarda; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Al Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Bahtiyar Zaynutdinov, Can Keleş, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu ise yedek kulübesinde yer aldı. - İSTANBUL