Beşiktaş'ta Ernest Poku, 4 maç sonra Başakşehir karşısında forma giydi

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Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde oynanan son 4 maçta görev alamayan Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ernest Poku, İstanbul Başakşehir müsabakasıyla formasına kavuştu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda mücadelenin 56. dakikasında Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olan Ernest Poku, 4 maç aranın ardından formasına kavuştu.

Son olarak ligin 6. haftasında deplasmanda oynanan Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde 45 dakika top koşturan 22 yaşındaki futbolcu, ardından Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor ile Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ve Crystal Palace müsabakalarında görev almadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı