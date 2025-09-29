Beşiktaş'ta derbi öncesi korkutan sakatlık
Gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Tammy Abraham, Kocaelispor maçında omzundan sakatlandı ve 55. dakikada oyundan çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Beşiktaş ile Kocaelispor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
TAMMY ABRAHAM SAKATLANDI
Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarları korkutan bir sakatlık yaşandı. İngiliz golcü futbolcu Tammy Abraham, 53. dakikada sağ omzundan yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlılarda sakatlanan Abraham'ın yerine 55. dakikada Portekizli futbolcu Jota Silva oyuna dahil oldu.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY
Siyah-beyazlılar, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Abraham'ın bu maç öncesinde yaşadığı sakatlığın ciddiyeti merak ediliyor.