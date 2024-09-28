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Beşiktaş'ta deprem! Takımın yıldızı sakatlandı

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Libyalı oyuncusu Al Musrati'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü, Al Musrati'nin sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini belirtti. Al Musrati'nin yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş maçında sakatlanarak oyunda çıkan siyah beyazlı takımın Libyalı ön liberosu Al Musrati'nin sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Al Musrati'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ta deprem! Takımın yıldızı sakatlandı

10 GÜN YOK

Siyah-beyazlı forma altında iyi işler yaparak taraftarın gönlünde taht kuran Libyalı futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta deprem! Takımın yıldızı sakatlandı
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor

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Yorumlar (5)

Nilay Durmaz:

İyi çok şükür.

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Melih Bayrak:

musrati ve yıldız?

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Yusuf Kartal :

Çok iyi bir gelişme, zaten geri vites takılı oynuyor. Takımı bir kere atağa çıkarmadı. Ne adam eksiltiyor nede boşa kaçıyor. Sağdan alıp sola, soldan alıp geriye veriyor

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Perwer:

Kuyruklu yıldız…

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Dağıstan:

Dünya para verip alınan yıldızlarınızı gördük. 4 yerken ben utandım , ya onlar..

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