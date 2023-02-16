Beşiktaş'ta büyük kıyım! İki yıldızın daha sözleşmesi feshediliyor

Josef de Souza ile yolları ayıran Beşiktaş'ta sıra Atiba ve N'Koudou'ya geldi. Sezon sonu kontratları bitecek iki futbolcu için bu tarih beklenmeyecek.

Siyah-Beyazlılar'da Josef de Souza'nın ardından Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor. Yönetim, iki futbolcunun sözleşmesini feshetme kararı aldı.

5 KUPA KALDIRDI

40 yaşındaki Atiba'nın 10 yıllık Beşiktaş hikayesi tamamlanıyor. Kanadalı orta saha Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Kanadalı oyuncu, 333 maç ile Siyah-Beyazlı takımın tarihinde en çok forma giyen yabancı futbolcu olarak tarihe geçmişti.

N'KOUDOU GÖZDEN DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta çifte kupa sevinci yaşadığı 2020-21 sezonunda önemli katkı veren Kamerunlu N'Koudou, sonrasında peşini bırakmayan sakatlıklar ve gördüğü kartlar nedeniyle takımını pek çok maçta yalnız bıraktı. Özellikle bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun maliyeti de yüksek. Şenol Güneş, sol kenar için başka bir oyuncu istiyor.

KONTENJAN AÇILACAK

İki futbolcuyla yollarını ayıracak olan Kara Kartal, ekonomik olarak elini rahatlatacak ve açılacak yabancı kontenjanında sayesinde hareket alanı bulacak.