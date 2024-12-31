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Beşiktaş'ta Birlik ve Beraberlik Mesajı

Beşiktaş'ta Birlik ve Beraberlik Mesajı
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Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulunda yer alan Murat Kılıç, siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Kılıç, takımın başarı için motivasyon eksikliğini vurguladı ve maddi konuların konuşulmasını istemedi.

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan Murat Kılıç, siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kılıç, "Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece Beşiktaş asla kötü sonuçlar almaz, sportif başarıyla ilgili problemi olmaz. Beşiktaş'ta hiç kimse maddiyatla, parayla ilgili de konuşamaz. Konuştuğu zaman taraftar, Beşiktaş'ın gerçek sahibi cevabını verir" dedi.

Beşiktaş'ta pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Serdal Adalı seçildi. Siyah-beyazlıların 36. başkanı olan Adalı'nın yönetim kurulu listesinde bulunan Murat Kılıç, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Elimizi değil, gövdemizi taşın altına sokacağız"

Kongre üyelerine kendilerini bu göreve layık gördükleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Kılıç, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Beşiktaş'a hizmet etmek için buradayız. Tarihi bir katılım oldu. Kongre üyeleri, taraftarlar Beşiktaş'a nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiler. Biz de hizmet etmek için buradayız. Kısa dönemde maddi ve manevi bütün zamanımızı kulübümüzü layık olduğu yere çıkartmak için kullanacağız. Elimizi değil, gövdemizi taşın altına sokacağız" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ta hiç kimse maddiyatla, parayla ilgili konuşamaz"

Murat Kılıç, siyah-beyazlı camianın birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu da belirterek, "Bizim kulübümüzde sadece motivasyon sorunu var. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece Beşiktaş asla kötü sonuçlar almaz, sportif başarıyla ilgili problemi olmaz. Beşiktaş'ta hiç kimse maddiyatla, parayla ilgili konuşamaz. Konuştuğu zaman taraftar, Beşiktaş'ın gerçek sahibi cevabını verir. Beşiktaş büyük bir camia. Birlik ve beraberlik olursa, layık olduğu yerde de olacaktır" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı yönetici, kulübün sorunlarına hakim olduklarını ve bu problemleri belli bir sıraya koyarak eksikleri tek tek gidereceklerini dile getirdi.

"Başkanımızın tasarrufuyla eksiklikler giderilecek"

Futbol A takımı ile ilgili yapılacak çalışmalarla alakalı gelen bir soruyu ise Kılıç, "Futbol takımımız ve transferlere ilgili başkanımız yapılması gerekenlerden bahsetti. Başkanımızın tasarrufuyla eksiklikler giderilecek" diye cevaplandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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