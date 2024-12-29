Beşiktaş'ta Başkan Adayları Yücel ve Adalı'dan Birlik Mesajı
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı, oy verme işleminin ardından kucaklaşarak camiaya birlik mesajı verdiler.
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı bir araya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Yücel ile Adalı, kucaklaşarak camiaya birlik mesajı verdi.
İki başkan adayı, tezahüratlar eşliğinde ellerini havaya kaldırarak genel kurul üyelerini selamladı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor